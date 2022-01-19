Son dakika | Flash TV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ziya Göktuğ hayatını kaybetti
Son dakika... Gazeteci Orhan Uğuroğlu, Flash TV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ziya Göktuğ'un hayatını kaybettiğini duyurdu.
Geçtiğimiz aylarda yeniden yayın hayatına başlayan Flash TV'de şoke eden bir gelişme yaşandı. Flash TV'de Perde Arkası ve Serbest Bölge programlarını sunucu gazeteci Orhan Uğuroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi verdi.
Uğuroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Çok üzgünüm çok
FLASH TV Yönetim Kurulu Başkan’ımız, kardeşim Ömer Göktuğ geçirdiği kriz nedeniyle HAKK'IN RAHMETİNE KAVUŞTU (Covid değildir)
Allah’tan rahmet, tüm ailesine ve Flash TV camiasına sabır ve baş sağlığı dilerim.
Ruhu şad, mekanı cennet olsun."
Çok üzgünüm çok— Orhan Uğuroğlu (@OrhanUguroglu) January 19, 2022
FLASH TV Yönetim Kurulu Başkan’ımız, kardeşim Ömer Göktuğ geçirdiği kriz nedeniyle HAKK'IN RAHMETİNE KAVUŞTU (Covid değildir)
Allah’tan rahmet, tüm ailesine ve Flash TV camiasına sabır ve baş sağlığı dilerim.
Ruhu şad, mekanı cennet olsun.@flashtvresmi
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