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  3. Son dakika | Flash TV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ziya Göktuğ hayatını kaybetti

Son dakika | Flash TV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ziya Göktuğ hayatını kaybetti

Son dakika... Gazeteci Orhan Uğuroğlu, Flash TV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ziya Göktuğ'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Son dakika | Flash TV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ziya Göktuğ hayatını kaybetti

Geçtiğimiz aylarda yeniden yayın hayatına başlayan Flash TV'de şoke eden bir gelişme yaşandı. Flash TV'de Perde Arkası ve Serbest Bölge programlarını sunucu gazeteci Orhan Uğuroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi verdi.

Uğuroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çok üzgünüm çok

FLASH TV Yönetim Kurulu Başkan’ımız, kardeşim Ömer Göktuğ geçirdiği kriz nedeniyle HAKK'IN RAHMETİNE KAVUŞTU (Covid değildir)

Allah’tan rahmet, tüm ailesine ve Flash TV camiasına sabır ve baş sağlığı dilerim.
 
Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

 

 

{TITLE_STRIP}Flash TV Ömer Ziya Göktuğ kimdir? Nereli, kaç yaşında? Neden öldü? İşte, Ömer Ziya Göktuğ'un biyografisi...

Son dakika | Flash TV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ziya Göktuğ hayatını kaybettiSon dakika | Flash TV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ziya Göktuğ hayatını kaybetti

Tayfun Altuntaş
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