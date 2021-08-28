Son dakika! Formula 1 Türkiye Grand Prix'inin tarihi değiştirildi!

Son dakika haberi... Daha önce Türkiye'de 1-3 Ekim tarihleri arasında yapılması planlanan Formula ! Türkiye Grand Prix'sinin tarihinde değişiklik yapıldı. Yeni gelen bilgiye göre Formula 1 Türkiye Grand Prix'i 8-10 Ekim tarihinde gerçekleşecek. Formula 1 tarafından yapılan açıklamada Mexica ve Brezilya Grand Prixi'nin tarihinin de değiştirildiği ifade edildi.

YARIŞ SAYISI AZALTILDI

Formula 1 tarafından daha önce yapılan açıklamada sezonun 23 yarıştan oluşacağını duyurulmuştu. Bugün yapılan açıklamada ise takvimin 22 yarıştan oluşacağı ve 19-21 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek yarışın daha sonra açıklanacağı belirtildi

İKİ YARIŞIN DAHA TARİHİ DEĞİŞTİ

Yarış takvimindeki değişiklik sonrasında, 22-24 Ekim'de düzenlenecek Amerika yarışının tarihi aynı kaldı. Meksika ve Brezilya yarışlarının tarihleri ise değişti.

31 Ekim’deki Meksika Grand Prix’si 7 Kasım’a alınırken, 7 Kasım’daki Brezilya Grand Prix’si ise 14 Kasım’a alındı.

HAMİLTON KAZANMIŞTI

Formula 1'de 9 yıllık aranın ardından geçen yıl yeniden düzenlenen Türkiye Grand Prix'sini Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazanmış ve bu yarış sonunda kariyerindeki 7. şampiyonluğa ulaşmıştı. Bu sonuçla birlikte Hamilton kulvarda şampiyonanın efsane sürücüsü Michael Schumacher'i yakalamıştı.