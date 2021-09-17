Son dakika | Fransa, Washington ve Canberra Büyükelçilerini geri çağırdı Son dakika haberi... Fransa, Avustralya'nın kendisiyle denizaltı projesini iptal ederek Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşması sonrası Washington ve Canberra Büyükelçilerini geri çağırdı.

Son dakika haberi... Avustralya, Fransa'yla denizaltı projesini iptal etti ve Amerika Birleşik Devletleri ile anlaştı. Bu durumun ardından Fransa, Washington ve Canberra Büyükelçilerini geri çağırdı. NE OLMUŞTU? İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yayımladıkları ortak bildiride, 3 ülkenin isimlerinin İngilizcedeki kısaltmasından oluşan "AUKUS" isimli yeni bir güvenlik ortaklığının başlatıldığını duyurmuştu. Ayrıca İngiltere, ABD ve Avustralya nükleer sırları birbiri ile paylaşacak. Ortak bildiride, Avustralya Kraliyet Donanmasının nükleer enerjili denizaltılar edinmesini sağlamak için bu ülkenin destekleneceği belirtilmişti. Berkem Temizel Gece Editörü