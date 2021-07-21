SON DAKİKA! Fransız Bakan'dan Güney Kıbrıs'a destek açıklaması!

Son dakika haberi... Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Maraş kararının ardından Güney Kıbrıs'ın yanında olduklarını belirtti. Konuyu 20 Temmuz'da Kıbrıslı mevkidaşı ile tartıştığını belirten Le Drian, bunu Birleşmiş Milletler'de de gündeme getireceğini belirtti.

KKTC'DEN MARAŞ'TA MUTLAK EGEMENLİK AÇIKLAMASI

Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada "Kapalı Maraş, KKTC toprağıdır ve her devlet gibi devletimizin de kendi toprakları üzerinde mutlak egemenliği vardır" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Kuzey Kıbrıs ziyaretinde "Maraş'ta hayat yeniden başlayacak. Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen çalışmalar ışığında artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır" demişti.