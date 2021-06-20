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  4. Son dakika | G.Saray'ın yeni başkanı Burak Elmas'tan 'Fatih Terim' açıklaması

Son dakika | G.Saray'ın yeni başkanı Burak Elmas'tan 'Fatih Terim' açıklaması

Son dakika haberi... Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir." ifadesine yer verdi.

Son dakika | G.Saray'ın yeni başkanı Burak Elmas'tan 'Fatih Terim' açıklaması

Son dakika haberi... Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Elmas, Fatih Terim'in yeniden göreve getirildiğini belirtti.

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

 "Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak.

Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı @fatihterim'dir.

Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve #BirlikteÇokŞeyBaşaracağız" 

Son dakika | G.Saray'ın yeni başkanı Burak Elmas'tan 'Fatih Terim' açıklaması

Berkem Temizel
Gece Editörü
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