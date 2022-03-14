Son dakika! Galatasaray 1– 2 Barcelona | Maç sonucu

Son dakika! Sarı-kırmızılı takım, UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda etti. UEFA Avrupa Ligi son 16 türü rövanş maçında Barcelona ile karşı karşıya gelen Galatasaray rakibine evinde 2-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Haberin detaylarında kıyasıya mücadelenin ilk ve ikinci yarısının özetine yer verdik.

GALATASARAY 1– 2 BARCELONA | MAÇ SONUCU

Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Babel, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Gomis

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Pique, Eric Garcia, Jordi Alba, Busquets, Frenkie De Jong, Pedri, Adama Traore, Ferran Torres, Aubameyang

Goller: Dk. 28 Marcao (Galatasaray), Dk. 37 Pedri (Barcelona)

Sarı kartlar: Dk. 27 Busquets, Dk. 42 Eric Garcia (Barcelona), Dk. 30 Marcao (Galatasaray)

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında yapılan Galatasaray-Barcelona maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

6. dakikada ilk tehlikeli atağı Galatasaray gerçekleştirdi. Savunmanın solundan uzun atılan topa hareketlenen Gomis, savunmanın arkasına sarkarak ceza sahasına girdi. İki rakibinin savunduğu Gomis'in şutunda araya giren Eric Garcia meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

10. dakikada Busquets'in ara pasıyla ceza sahası yayı içinde buluşan Frenkie De Jong'un kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

13. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Babel'in yerden şutunda kaleci Ter Stegen sağına yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

26. dakikada Pedri'nin ceza sahası yayı içinden uygun durumda vuruşunda, top üstten auta gitti.

28. dakikada sarı-kırmızılı takım aradığı golü duran topta buldu. Sağdan Cicaldau'nun kullandığı kornerde altıpas gerisine hareketlenen Marcao'nun uçarak kafayla vurduğu top, ağlarla buluştu: 1-0.

37. dakikada Barcelona beraberliği yakaladı. Fernan Torren'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Pedri, Marcao ve Berkan'dan sıyrıldıktan sonra karşı karşıya kaldığı Pena'nın sağından fileleri havalandırdı: 1-1.

45+3. dakikada Adama Traore'nin sağdan ortasında, altıpas üzerinde yükselen Aubameyang'ın kafayla vurduğu top üst direğe de çarparak auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt (Dk. 85 Ömer Bayram), Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Babel (Dk. 74 Halil Dervişoğlu), Cicaldau (Dk. 74 Morutan), Kerem Aktürkoğlu, Gomis (Dk. 63 Mustafa Muhammed)

Barcelona: Ter Stegen, Dest (Dk. 56 Araujo), Pique (Dk. 81 Lengiet), Eric Garcia, Jordi Alba, Busquets, Frenkie de Jong (Dk. 67 Gavi), Pedri, Adama Traore (Dk. 46 Dembele), Ferran Torres, Aubameyang (Dk. 81 Depay)

Goller: Dk. 28 Marcao (Galatasaray), Dk. 37 Pedri, Dk. 50 Aubameyang (Barcelona)

Sarı kartlar: Dk. 27 Busquets, Dk. 42 Eric Garcia, Dk. 79 Gavi, Dk. 87 Jordi Alba (Barcelona), Dk. 30 Marcao, Dk. 72 Van Aanholt, Dk. 90 Ömer Bayram (Galatasaray)

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 0-0'ın rövanşında konuk ettiği İspanya'nın Barcelona takımına 2-1 yenilen Galatasaray, organizasyona veda etti.

50. dakikada konuk takım öne geçti. Busquets'in ceza sahası yayı gerisinden vuruşunda kaleci Pena ayaklarıyla topu önledi. Altıpas gerisinde topu önünde bulan Pedri'nin şutunda Pena bu kez güçlükle de olsa elleriyle meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi. Ceza sahasında bu kez top sağ çaprazdaki Frenkie De Jong'da kaldı. Bu oyuncunun kafayla kale önüne çevirdiği meşin yuvarlağı Aubameyang ağlara gönderdi: 1-2

60. dakikada Van Aanholt'un ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.

84. dakikada soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun içeri göndermek istediği top Araujo'ya çarparak kaleye yöneldi. Ter Stegen, sağına yatarak direk dibinde topun kontrolünü sağladı.

Mücadele 2-1 konuk takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuçla adını çeyrek finale yazdıran taraf Katalan temsilcisi olurken, sarı-kırmızılıların Avrupa serüveni sona erdi.

Stat: Nef

Hakemler: Daniele Orsato, Alessandro Giallatini, Fabiano Preti (İtalya)