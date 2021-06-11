Son dakika | Galatasaray Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı KAP'a bildirdi

Son dakika haberi... Galatasaray, Alpaslan Öztürk ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Galatasaray Spor Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tecrübeli futbolcu ile 2024 yılına kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Galatasaray tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 5.500.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ALPASLAN ÖZTÜRK'TEN FLAŞ AÇIKLAMA

Alpaslan Öztürk imza sonrasında ilk açıklamasında, "Galatasaray'ın Avrupa'da kupa aldığı dönemde Hagi, Hagi diye bağırarak topa vuruyorduk. Çok güzel bir duygu, içim kıpır kıpır, heyecanlıyım. Galatasaray gibi bir kulübe geldiğim için çok mutluyum." dedi.

AYTAÇ KARA DA RESMEN AÇIKLANDI

Galatasaray geçen sezon Kasımpaşa'da forma giyen ve sezon sonu takımdan ayrılan Aytaç Kara ile de 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İşte Aytaç Kara'nın alacağı ücret

"Profesyonel Futbolcu Aytaç Kara ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2021-2022 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."