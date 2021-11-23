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  3. Son dakika | Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Teknik Direktör Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi!

Son dakika | Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Teknik Direktör Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi!

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'de 13. haftanın tamamlanması sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu yapılan sevkleri açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim kurula sevk edildi.

Son dakika | Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Teknik Direktör Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi!

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'de 13. haftanın tamamlanması sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu yapılan sevkleri açıkladı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hakareti ve tedbire uymaması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. 

Öte yandan Galatasaray Kulübü çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve saha olayları; sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas ise aynı müsabakadaki hakareti sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri şu şekilde;

Burak Elmas - Hakaret

Fatih Terim - Hakaret, tedbire uymaması

Galatasaray - Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, talimatlara aykırı hareket, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması

Trabzonspor- Usulsüz seyirci alınması

Berkem Temizel
Gece Editörü
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