Son dakika! Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de mücadele devam ederken ligin 29. haftası ise derbiye sahne olacak. Zor bir süreçten geçen Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma merakla beklenirken müsabakayı yönetecek hakem de belli oldu. TF, ligin 29. haftasında görev alacak hakemlerin listesini yayımladı. Buna göre; Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan olarak açıklandı.

Haftanın diğer karşılaşmalarında görev alacak hakemler ise şöyle:

12 MART 2022 CUMARTESİ

Hatayspor-Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu

Altay-Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan

13 MART 2022 PAZAR

Kayserispor-Konyaspor: Yasin Kol

Başakşehir-Antalyaspor: Zorbay Küçük

Adana Demirspor-Sivasspor: Çağdaş Altay

Alanyaspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

14 MART 2022 PAZARTESİ

Giresunspor-Gaziantep FK: Kadir Sağlam

Galatasaray - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan