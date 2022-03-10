Ekrem İmamoğlu önlem almak yerine işi yine vatandaşa bıraktı! 'Başınıza geleceklere hazır olun' der gibi: "Özel araçlarınızla yola çıkmayın!"Senkronik ne demek, TDK'ya göre Senkronik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika! Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!Çardaş ne demek, TDK'ya göre Çardaş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?MHP lideri Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu fena köşeye sıkıştırdı! "Kürdistan'ın kurulmasından yana mısın? Açıkla!"BDDK personel maaşları ne kadar? BDDK maaşları 2022Sümer Ezgü'nün eşi kimdir? Gülay Ezgü nereli, kaç yaşında?Yağ stokçuları bir bir tespit edilmeye başlandı! 2 toptancının foyası ortaya çıktı!Hakan Ural, devlete olumsuz yorum yapanlara ateş püskürdü! "Bunlar vatan düşmanı, bunlar milletine düşman"Galatasaray'ın Arturo Vidal aşkı yeniden alevlendi! Sezon sonu tercih yapacak!
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Son dakika! Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

Son dakika! Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

Son dakika! Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu. Buna göre Galatasaray - Beşiktaş maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.

Son dakika! Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de mücadele devam ederken ligin 29. haftası ise derbiye sahne olacak. Zor bir süreçten geçen Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma merakla beklenirken müsabakayı yönetecek hakem de belli oldu. TF, ligin 29. haftasında görev alacak hakemlerin listesini yayımladı. Buna göre; Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan olarak açıklandı.

Haftanın diğer karşılaşmalarında görev alacak hakemler ise şöyle:

12 MART 2022 CUMARTESİ

Hatayspor-Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu

Altay-Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan

Son dakika! Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

13 MART 2022 PAZAR

Kayserispor-Konyaspor: Yasin Kol

Başakşehir-Antalyaspor: Zorbay Küçük

Adana Demirspor-Sivasspor: Çağdaş Altay

Alanyaspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

14 MART 2022 PAZARTESİ

Giresunspor-Gaziantep FK: Kadir Sağlam

Galatasaray - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT