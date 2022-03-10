Son dakika! Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!
Son dakika! Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu. Buna göre Galatasaray - Beşiktaş maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'de mücadele devam ederken ligin 29. haftası ise derbiye sahne olacak. Zor bir süreçten geçen Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma merakla beklenirken müsabakayı yönetecek hakem de belli oldu. TF, ligin 29. haftasında görev alacak hakemlerin listesini yayımladı. Buna göre; Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan olarak açıklandı.
Haftanın diğer karşılaşmalarında görev alacak hakemler ise şöyle:
12 MART 2022 CUMARTESİ
Hatayspor-Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu
Altay-Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan
13 MART 2022 PAZAR
Kayserispor-Konyaspor: Yasin Kol
Başakşehir-Antalyaspor: Zorbay Küçük
Adana Demirspor-Sivasspor: Çağdaş Altay
Alanyaspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
14 MART 2022 PAZARTESİ
Giresunspor-Gaziantep FK: Kadir Sağlam
Galatasaray - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan