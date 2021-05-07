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  3. Son dakika | Galatasaray- Beşiktaş maçını yönetecek hakem belli oldu: Derbide Cüneyt Çakır düdük çalacak

Son dakika | Galatasaray- Beşiktaş maçını yönetecek hakem belli oldu: Derbide Cüneyt Çakır düdük çalacak

Son dakika... Süper Lig'in 40.haftasında oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Son dakika | Galatasaray- Beşiktaş maçını yönetecek hakem belli oldu: Derbide Cüneyt Çakır düdük çalacak
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