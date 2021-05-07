Son dakika | Galatasaray- Beşiktaş maçını yönetecek hakem belli oldu: Derbide Cüneyt Çakır düdük çalacak

Son dakika... Süper Lig'in 40.haftasında oynanacak olan maçları yönetecek hakemler TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı. Buna göre 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

İşte haftanın maçlarının hakemleri: