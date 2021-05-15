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  4. SON DAKİKA! Galatasaray-Malatyaspor maçının ilk 11'i açıklandı

SON DAKİKA! Galatasaray-Malatyaspor maçının ilk 11'i açıklandı

Süper Ligin 42.haftasında oynanacak olan Galatasaray- Malatyaspor maçının ilk 11'i açıklandı.

SON DAKİKA! Galatasaray-Malatyaspor maçının ilk 11'i açıklandı

Son dakika... Galatasaray-Malatyaspor maçının ilk 11'i belli oldu.

GALATASARAY'IN İLK 11'İ

Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Arda Turan, Babel, Halil.

MALATYASPOR'UN İLK 11'İ

Ertaç, Semih, Hadebe, Wallace, Hafez, Chebake, Zeki, Mallan, Fofana, Adem, Tetteh

GALATASARAY-MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

HD2Galatasaray, Süper Lig'in 42. ve son haftasında sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak. Sarı-kırmızılılar için sezonun en önemli mücadelesi, beIN SPORTS HD2 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

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