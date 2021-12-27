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  3. Son dakika | Galatasaray, Mostafa Mohamed transferini resmen açıkladı

Son dakika | Galatasaray, Mostafa Mohamed transferini resmen açıkladı

Son dakika haberi... Galatasaray Spor Kulübü, Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonunu kullandı ve Mısırlı golcüyle 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Son dakika | Galatasaray, Mostafa Mohamed transferini resmen açıkladı

Son dakika haberi... Galatasaray Spor Kulübü, Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonunu kullandı ve Mısırlı golcüyle 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz tarafından Zamalek Sporting Club'a 1 Temmuz 2022 tarihinde 4.000.000 Dolar tutarında transfer ücreti ödenecektir."

Detaylar geliyor...

MOSTAFA MOHAMED KİDMİR?

Mısırlı futbolcu Mostafa Mohammed  28 Kasım 1997'de Mısır'da dünyaya geldi. 24 yaşındaki futbolcu 1,85m. boyundadır.

Mostafa Mohammed hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Mostafa Mohamed kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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