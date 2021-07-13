Son dakika! Galatasaray Rosier için Sporting Lisbon ile anlaşma sağladı!
Sağ bek çalışmalarını sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Valentin Rosier ile bir süredir görüşme halindeydi. Gelen son dakika bilgisne göre sarı kırmızılılar oyuncu için Sporting Lisbon ile anlaşma sağladı.
Galatasaray'dan Beşiktaş'a son dakika bir transfer çalımı geldi. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve siyah beyazlı ekibin şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan futbolcunun kulübü ile 4.5 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlandığı ifade edildi.
ROSİER İLE GÖRÜŞÜLECEK
Oyuncunun kulübüyle anlaşma sağlayan yönetim, Rosier ve menajeriyle bir araya gelerek imza atmak için görüşme gerçekleştirecek. Beşiktaş'ta mutlu olduğu ve kulübüne de siyah beyazlı formayı yeniden giymek istediğini belirten Rosier'ın, Galatasaray'la yaptığı görüşme sonrasında son kararını vermesi bekleniyor.
24 yaşındaki Fransız oyuncu, geçen sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 37 maçta 3 gol atıp 7 asist yaparak şampiyonlukta önemli bir paya sahip olmuştu.