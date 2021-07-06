Son dakika | Galatasaray Spor Kulübü açıkladı! Arda Turan yuvada kaldı

Son dakika haberi... Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi Twitter hesabndan yapılan açıklamada Arda Turan'la 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

'Kaptan Yuvasında' başlığıyla yapılan duyuru dikkat çekti. Arda Turan da yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ben Galatasaraylıyım, buranın evladıyım ve Galatasaray'ı seviyorum. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım ilk günkü gibi. Elimizden ne gelirse, her anını en kıymetli şekilde değerlendirip sezonu kupalarla, şampiyonluklarla bitirmek istiyoruz. Açıkçası geçen seneden sonra iyi dersler çıkarttığımızı düşünüyorum. Şampiyonluğu son anda kaybettik ama Galatasaray mücadelesini, vazgeçmemeyi gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu sene baştan daha sıkı tutup işleri, daha başarılı olacağımıza inanıyorum sonuna kadar."