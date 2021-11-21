Son dakika | Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Fenerbahçe derbisi öncesi flaş açıklama: Kazanmak için elimizden geleni yapacağız

Son dakika haberi... Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Terim, kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek, derbilerin keyfini herkes çıkarması gerektiğini, bunu oyuncularına da aynısını söylediğini ifade etti.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

"Bu kadar zaman sonrası gelen taraftarımızla bütünleşip, kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Derbilerin keyfini herkes çıkarmalı. Oyuncularıma da aynısını söyledim. Öyle bir gece olur inşallah.

Bizde de taraftarda da özlem söz konusu. Şu atmosferi özlemişiz. Bir Beşiktaş maçıyla seyircisiz oynamaya başlamıştık, Fenerbahçe maçıyla seyircili dönüyoruz. Umarım güne yakışır bir maç olur.

Felsefemiz, oyun anlayışımız değişmez ama rakibe göre, o güne göre, sonuca göre, bazı değişiklikler yapabiliriz. Kazanmayı hepimiz isteriz. Eğer mümkünse iyi oynayıp kazanmayı isteriz.

Galatasaray'ın oyun planı çok açık, hele Ali Sami Yen'de. Mümkünse rakip yarı alanda oynamaya çalışacağız eğer yapabilirsek. Topun kontrolünü almaya çalışacağız ki Fenerbahçe top kontrolü yüksek oyunculardan kurulu."

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