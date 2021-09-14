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  3. Son dakika! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki maçlarının hakemleri belli oldu!

Son dakika! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki maçlarının hakemleri belli oldu!

Son dakika! Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin oynayacağı karşılaşmaların hakemleri belli oldu.

Son dakika! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki maçlarının hakemleri belli oldu!

Son dakika haberi... Bu sezon ülkemizi Avrupa'da temsil edecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oynayacağı karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. UEFA tarafından açıklanan hakem listesine göre D grubunda Fenerbahçe'nin E. Frankfurt ile oynayacağı karşılaşmayı İtalyan hakem Maurizio Mariani, E grubunda Galatasaray'ın Lazio ile oynayacağı karşılaşmayı ise Slovak hakem Matej Jug yönetecek.

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