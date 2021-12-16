Son dakika | Galatasaray Genel Sekreteri Köksal Ünlü görevinden istifa etti

Son dakika Haberi... Galatasaray Spor Kulübü'nde istifalar art arda geldi.

Dün, Galatasaray Spor Kulübü'nde başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'in istifa etmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.

İstifa edeceği konuşulan isimler arasında bulunan Galatasaray Genel Sekreteri Köksal Ünlü görevinden istifa ettiğini gerekçesiyle birlikte açıkladı.

Köksal Ünlü, yaptığı açıklamada yönetim kurulu içinde yaşadığı idari, sportif ve iktisadi derin fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklar olduğunu ifade etti.

KÖKSAL ÜNLÜ NEDEN İSTİFA ETTİ?

İşte Köksal Ünlü'nün yaptığı açıklama:

"22 Haziran 2021'den bugüne şeref ve onur duyarak sürdürdüğüm Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterlik görevlerimden kendi irademle istifa etmiş bulunuyorum. İstifa gerekçem; son dönemde Yönetim Kurulu içinde yaşamakta olduğum idari, sportif ve iktisadi derin fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklardır. Sarı-kırmızı renklere gönül vermiş herkesin bilmesini isterim ki 6 ay boyunca görevimi Galatasaray'a yakışan şekilde ifa ettim ve bence bazen böyle bir istifa da Galatasaray'a hizmettir. Çocukluk aşkıma olan sevdam yaşadığım müddetçe baki kalacak. Başkanımız ve Yönetim Kurulu'na sonsuz başarılar dilerim. Saygılarımla"

KÖKSAL ÜNLÜ KİMDİR?

Köksal Ünlü Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi İngiliz Filolojisi bölümünden mezun olmuştur. DD Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Lüks marka distribütörlük, işletme ve mağazacılık yönetiminde faaliyetler göstermektedir. İsviçre Ticaret Odası, Denetleme Kurulu ve Moda Deniz Kulübü Disiplin Kurulu üyelikleri bulunuyor.

Köksal Ünlü'ye ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Şükrü Köksal Ünlü kimdir?

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'da başkan yardımcısı Rezan Epözdemir, 15 Aralık Çarşamba günü görevinden istifa etmişti.

Kulüp personeli ile vedalaşan Epözdemir'in aksine, istifa edecekleri konuşulan Köksal Ünlü'nün henüz bir böyle karar almadığı öğrenilmişti. Reha Keskin ve Işıtan Gün de bu konuda bir adım atmadığı biliniyordu.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada cuma günü saat 11.00'de basın toplantısı düzenleyeceğini duyurmuştu.