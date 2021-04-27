Son dakika | Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif
Son dakika... Galatasaray'da rutin yapılan koronavirüs testleri sonucunda 3 futbolcunun testi pozitif çıktı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için 26 Nisan Pazartesi günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve üç oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.
Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur"