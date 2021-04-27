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  4. Son dakika | Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif

Son dakika | Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif

Son dakika... Galatasaray'da rutin yapılan koronavirüs testleri sonucunda 3 futbolcunun testi pozitif çıktı.

Son dakika | Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için 26 Nisan Pazartesi günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve üç oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Tayfun Altuntaş
Editör
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