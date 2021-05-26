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  4. Son dakika | Galatasaray'da başkanlık seçimi tarihi belli oldu

Son dakika | Galatasaray'da başkanlık seçimi tarihi belli oldu

Son dakika | Galatasaray Spor Kulübü, Divan Kurulu Başkanlık Seçiminin 18 Haziran günü yapılacağını duyurdu.

Son dakika | Galatasaray'da başkanlık seçimi tarihi belli oldu

Galatasaray'da merakla beklenen başkanlık seçiminin tarihi belli oldu. Sarı kırmızılı takımın internet sitesinden yapılan açıklamada yetkili mercilerin izin vermesi durumunda 8 Haziran 2021 Cuma günü seçimlerin yapılacağı belirtildi. 

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29 Nisan 2021 tarihinde yapılacağı duyurulan Divan Kurulu Başkanlık Seçimini, geniş katılımlı Genel Kurul niteliği taşıdığından T.C. İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi uyarınca ileri bir tarihe ertelemiş ve seçim tarihini bilahare açıklayacağımızı duyurmuştuk. 

Yeni dönem (2021-2024) Divan Kurulu Başkanlık Seçimi, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 18 Haziran 2021 Cuma günü 10.00 -15.00 saatleri arasında Galatasaray Lisesi’nde yapılacaktır. "

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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