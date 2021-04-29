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  4. Son dakika | Galatasaray'da bir koronavirüs vakası daha!

Son dakika | Galatasaray'da bir koronavirüs vakası daha!

Son dakika... Galatasaray'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Son dönemde birçok futbolcusu koronavirüse yakalanan sarı kırmızılılardan bir kötü haber daha geldi. Galatasaray'dan yapılan açıklamada bugün bir futbolcunun daha koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Son dakika | Galatasaray'da bir koronavirüs vakası daha!

Son dakika haberi.. Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada bir futbolcunun daha koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Son dönemde birçok futbolcusu koronavirüse yakalanan Galatasaray'da bir futbolcunun daha koronavirüs test sonucunun pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada hastalanan futbolcunun tedavisine başlandığı ifade edildi.

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Galatasaray Spor Kulübü"

Son dakika | Galatasaray'da bir koronavirüs vakası daha!

Berkem Temizel
Gece Editörü
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