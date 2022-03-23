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  3. Son dakika! Galatasaray'da Erick Pulgar milli takım kadrosunda çıkarıldı!

Son dakika! Galatasaray'da Erick Pulgar milli takım kadrosunda çıkarıldı!

Son dakika: Galatasaray'da forma giyen Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ın COVID-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle milli takım kampından çıkartıldığı açıklandı.

Son dakika! Galatasaray'da Erick Pulgar milli takım kadrosunda çıkarıldı!

Son dakika haberi... Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ın COVID-19'a yakalandığı ifade edildi Şili Milli Takımı tarafından duyurulan haberin ardından izolasyon sürecine alınacak 28 yaşındaki orta sahanın, milli takımının kamp kadrosundan çıkartıldığı duyuruldu. Yıldız futbolcu takımının Brezilya'ya karşı oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Son dakika! Galatasaray'da Erick Pulgar milli takım kadrosunda çıkarıldı!

Yapılan açıklamada Pulgar'ın evinde ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilirken, izolasyon sürecine başladığı ve futbolcunun tıbbi gözetim altında olduğu ifade edildi.  Şili Milli takımının resmi açıklaması ise şu şekilde:

 

BEKLENENİ VEREMEDİ

Devre arasında İtalyan ekibi Fiorentina'dan Galatasaray'ın kadrosuna kiralık olarak katılan Erick Pulgar, Süper Lig'de 4 maçta toplam 138 dakika sahada kaldı. 28 yaşındaki yıldız futbolcu şu ana kadar beklentilerin altında bir performans ortaya koydu. Pulgar'ın güncel piyasa değeri 8.50 milyon euro.

Son dakika! Galatasaray'da Erick Pulgar milli takım kadrosunda çıkarıldı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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