Son dakika! Galatasaray'da dördüncü Fatih Terim dönemi sona erdi!

Son dakika haberi... Galatasaray'da kötü gidişatın ardından eleştirilen ve istifa edeceği yönünde haberler çıkan teknik direktör Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde yola devam edeceği yönünde açıklamalar yapmış ve bu tarz gündem oluşturanlara tepki göstermişti. Son dakika bilgisine göre deneyimli çalıştırıcı ile görüşen yönetim yolları ayırma kararı aldı.

Bugün Burak Elmas başkanlığında NEF Stadyumu'nda yapılan yönetim kurulu toplantısına Fatih Terim de katılmıştı. İkilinin burada görüşme gerçekleştireceği ve son durumu konuşacağı belirtilmişti.

BEKLENENİ VEREMEDİ

Sarı-Kırmızılılar sezon başında Victor Nelsson, Cicaldau, Berkan Kutlu, Morutan gibi genç ve potansiyelli isimleri takıma kazandırarak yeni bir yapılanmaya gidildiğini söylemişti.

Sezona Giresunspor ve Hatayspor galibiyetleri ile başlayan Galatasaray ardından oynadığı 4 maçı ise kazanamamıştı.

7. haftada Giresunspor maçıyla başlayan galibiyet serisi 10. haftadaki Beşiktaş derbisinde alınan mağlubiyetle sona ermişti.

Fenerbahçe derbisinin ardından 6 maç ceza alan Fatih Terim takımın başında çıktığı 14 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.