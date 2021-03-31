Mina isminin anlamı nedir, Mina ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Çorap Örme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar?Makine Montaj ve Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıRize Derepazarı Nüfusu 2020 - 2021 |  Derepazarı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Mekanik Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Mekanik Bakım Onarımcısı Maaşları, İş İlanlarıMakine Teknolojisi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? Maaşları, İş İlanlarıPendik'te hijyen paketi dönemi başlıyor!Mili takımda koronavirüs şoku! 1 teknik heyet, 8 futbolcu pozitifElektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? Maaşları, İş İlanlarıLüks araç pert oldu, sürücünün burnu bile kanamadı
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Son dakika| Galatasaray'da iki oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika| Galatasaray'da iki oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika haberi... Galatasaray, iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Son dakika| Galatasaray'da iki oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika haberi... Galatasaray Spor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada Milli takım kamplarında bulunan ve Kovid-19 testi pozitif çıkan bir futbolcunun izolasyon sürecine başlandığı belirtildi. Ayrıca milli takım dönüşü bu sabah yapılan PCR testlerinde bir futbolcunun daha testinin pozitif çıktığı izolasyon, tedavi ve takip programına başlandığı ifade edildi.

Böylece Galatasaray'da iki oyuncu koronavirüs salgını nedeniyle takımlarından uzak kalacak.

 

Son dakika| Galatasaray'da iki oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT