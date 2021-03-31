Son dakika| Galatasaray'da iki oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika haberi... Galatasaray Spor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada Milli takım kamplarında bulunan ve Kovid-19 testi pozitif çıkan bir futbolcunun izolasyon sürecine başlandığı belirtildi. Ayrıca milli takım dönüşü bu sabah yapılan PCR testlerinde bir futbolcunun daha testinin pozitif çıktığı izolasyon, tedavi ve takip programına başlandığı ifade edildi.

Böylece Galatasaray'da iki oyuncu koronavirüs salgını nedeniyle takımlarından uzak kalacak.