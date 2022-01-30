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  3. Son dakika! Galatasaray'da Luyindama ile yollar ayrıldı!

Son dakika! Galatasaray'da Luyindama ile yollar ayrıldı!

Son dakika! Galatasaray'da Yedlin ve Assuncao'nun ardından 3. ayrılık gerçekleşti. Christian Luyindama'nın sezon sonuna kadar Suudi Arabistan temsilcisi Al-Taawon'a kiralandığı açıklandı.

Son dakika! Galatasaray'da Luyindama ile yollar ayrıldı!

Son dakika haberi... Galatasaray'da bir ayrılık daha gerçekleşti. Bu sezon sarı-kırmızılı ekipte beklentilerin altında kalan ve Nelsson'un takıma katılmasıyla birlikte formayı alamayan Luyindama'nın ayrılması gündemdeydi. Sarı-kırmızılı ekip ayrılığı resmi olarak duyurdu. Chrisitan Luyindama'nın Suudi Arabistan ekibi Al-Taawon'a kiralandığı açıklandı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Galatasaray tarafından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Christian Luyindama'nın satın alma opsiyonlu geçici transferi için Suudi Arabistan'ın Al Taawoun Kulübü ile 2021-2022 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

 

ANTWERP DE İSTEMİŞTİ

Yıldız futbolcuyla Belçika ligi ekiplerinden Antwerp de ciddi şekilde ilgilenmiş ve Demokratik Kongolu stoperi kiralamak için anlaşmaya varmıştı. Ancak yapılan görüşmeler neticesinde Galatasaray yönetimi Arabistan ekibinden gelen teklifi daha cazip buldu ve Al Taawoun ile anlaşma sağladı.

Son dakika! Galatasaray'da Luyindama ile yollar ayrıldı!

BU SEZON YETERİNCE GÖREV ALAMADI

2019 yılında Belçika 1. lig ekiplerinden Standart Liege tarafından transfer edilen Luyindama için Galatasaray 8 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Performansı beğenilen ancak bu sezon ciddi bir düşüş yaşayan oyuncu Galatasaray'da 2021-2022 sezonunda yalnızca 8 lig maçında görev aldı. 28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 3 milyon euro.

Son dakika! Galatasaray'da Luyindama ile yollar ayrıldı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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