Son dakika | Galatasaray'dan flaş açıklama: Assunçao ile yollar ayrıldı

Son dakika haberi... Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada Assunçao'nun takımdan ayrıldığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Gustavo Assunção ile şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Assunção'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

GUSTAVO ASSUNÇAO KİMDİR?

Gustavo Henrique Giordano Amaro Assunção da Silva 30 Mart 200 yılında Sao Paulo'da dünyaya geldi.

Ön libero mevkisinde oynayan Brezilyalı futbolcu. Famalicão'dan kiralık olarak Süper Lig takımlarından Galatasaray'da oynuyordu.

Gustavo Assunçao hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Gustavo Assunçao kimdir?