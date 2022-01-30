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  3. Son Dakika | Galatasaray'ın efsane golcüsü Gomis'ten geri dönüş paylaşımı!

Son Dakika | Galatasaray'ın efsane golcüsü Gomis'ten geri dönüş paylaşımı!

Son Dakika | Galatasaray'ın efsane golcüsü Bafetimbi Gomis Twitter üzerinden geri dönüşüyle ilgili paylaşımda bulundu. Gomis paylaşımında Aleyna Tilki'ye de yer verdi.

Son Dakika | Galatasaray'ın efsane golcüsü Gomis'ten geri dönüş paylaşımı!

Son Dakika | Galatasaray'ın efsane golcüsü Bafetimbi Gomis Twitter üzerinden geri dönüşüyle ilgili bir paylaşım yaptı. Gomis paylaşımında Aleyna Tilki'ye de yer verdi.

Galatasaray 'da beklenen transfer gerçekleşmiş. Sarı kırmızılılar, eski golcüsü Bafetimbi Gomis'i yeniden kadrosuna katmıştı.

Son Dakika | Galatasaray'ın efsane golcüsü Gomis'ten geri dönüş paylaşımı!

Gomis Aleyna Tilki'yi alıntıladığı tweetle konuşulanları resmileştirmiş oldu.

Bafetimbi Gomis'in Twitter üzerinden yaptığı paylaşım:

 

ALEYNA TİLKİ'DEN PAYLAŞIM GELMİŞTİ

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Bafetimbi Gomis'in Galatasaray ile anlaştığı yönünde haberlerin gündeme düşmesinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Galatasaray, eski golcüsü Bafetimbi Gomis ile prensipte anlaşmaya vardı. Yaşanan bu gelişmenin ardından ünlü şarkıcı Aleyna Tilki dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gomis'i getirdim, başardık!" ifadelerini kullandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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