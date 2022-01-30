Son Dakika | Galatasaray'ın efsane golcüsü Gomis'ten geri dönüş paylaşımı!

Son Dakika | Galatasaray'ın efsane golcüsü Bafetimbi Gomis Twitter üzerinden geri dönüşüyle ilgili bir paylaşım yaptı. Gomis paylaşımında Aleyna Tilki'ye de yer verdi.

Galatasaray 'da beklenen transfer gerçekleşmiş. Sarı kırmızılılar, eski golcüsü Bafetimbi Gomis'i yeniden kadrosuna katmıştı.

Gomis Aleyna Tilki'yi alıntıladığı tweetle konuşulanları resmileştirmiş oldu.

Bafetimbi Gomis'in Twitter üzerinden yaptığı paylaşım:

Geri döndüğüme çok mutluyum!şimdi sırada gollerime devam edip senin müziğini dinlemeliyim çünkü şarkını çok özledim! ????❤️ https://t.co/BZba4PycHl — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) January 30, 2022

ALEYNA TİLKİ'DEN PAYLAŞIM GELMİŞTİ

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Bafetimbi Gomis'in Galatasaray ile anlaştığı yönünde haberlerin gündeme düşmesinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Galatasaray, eski golcüsü Bafetimbi Gomis ile prensipte anlaşmaya vardı. Yaşanan bu gelişmenin ardından ünlü şarkıcı Aleyna Tilki dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gomis'i getirdim, başardık!" ifadelerini kullandı.