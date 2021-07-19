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Son dakika! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Son dakika! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PSV Eindhoven takımıyla oynayacağı maç merakla bekleniyor. Sarı kırmızılı ekibin Hollanda devini elemesi durumunda ise 3. ön eleme turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu

Son dakika! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ı geçmesi halinde eşleşmesi muhtemel rakipleri belli oldu.

Sarı kırmızılılar, PSV'yi elemesi halinde, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü eleme turu maçları, 3-4 Ağustos ve 10 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Son dakika! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

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