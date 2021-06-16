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  4. Son dakika| Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSV Eindhoven oldu

Son dakika| Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSV Eindhoven oldu

Son dakika... UEFA Şampiyonlar Liginde Türkiye'yi temsil edecek olan Galatasaray'ın rakibi Hollanda'nın PSV Eindhoven takımı oldu.

Son dakika| Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSV Eindhoven oldu

Son dakika... UEFA Şampiyonlar Liginde Türkiye'yi temsil edecek olan Galatasaray'ın rakibi Hollanda'nın PSV Eindhoven takımı oldu. 

2.Ön Eleme Turu'ndaki ilk maç 20-21 Temmuz, rövanş maçı ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Sarı kırmızılılar PSV Eindhoven'ı geçmesi durumunda 3. ön eleme turunda mücadele etmeye hak kazanacak. Galatasaray rakibini geçemezse UEFA Avrupa Liginde 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek. 

PSV, TÜRK TAKIMLARININ TANIDIĞI BİR RAKİP

Galatasaray, PSV Eindohven ile şimdiye kadar oynadığı  7 maçta 5 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maçta ise rakibine yenildi.

Galatasaray: 7 maç, 5 mağlubiyet, 2 galibiyet
Fenerbahçe: 7 maç, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik, 3 galibiyet
Beşiktaş: 2 maç, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik
Trabzonspor: 2 maç, 2 mağlubiyet
Sivasspor: 1 maç, 1 mağlubiyet

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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