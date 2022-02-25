Son dakika! Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Barcelona oldu!
Son dakika: UEFA Avrupa Ligi Kura yapıldı. Kurada seribaşı olan 8 takım arasında yer alan temsilcimiz Galatasaray son 16 turunda Barcelona ile eşleşti.
Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu için eşleşmeler belli oluyor. Bu doğrultuda kura çekimi UEFA tarafından gerçekleştirildi. Galatasaray'ın da seri başı olarak katıldığı kura çekiminde rakibi belli oldu.
Buna göre sarı-kırmızılı temsilcimiz kura UEFA Avrupa Ligi son 165 turunda Barcelona ile karşılaşacak.
UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ
Rangers - Kızılyıldız
Braga - Monaco
Porto - Lyon
Sevilla - West Ham
Barcelona - Galatasaray
Leipzig - Spartak Moskova
Real Betis - E. Frankfurt
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ilk karşılaşmalar 10 Mart 2022 tarihinde, rövanş müsabakaları ise 17 Mart 2022 tarihinde oynanacak.
Son 16 turunun ardından yoluna devam edecek 8 takım çeyrek finalde mücadele edecek.