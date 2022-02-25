Son dakika! Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Barcelona oldu!

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu için eşleşmeler belli oluyor. Bu doğrultuda kura çekimi UEFA tarafından gerçekleştirildi. Galatasaray'ın da seri başı olarak katıldığı kura çekiminde rakibi belli oldu.

Buna göre sarı-kırmızılı temsilcimiz kura UEFA Avrupa Ligi son 165 turunda Barcelona ile karşılaşacak.

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Rangers - Kızılyıldız

Braga - Monaco

Porto - Lyon

Sevilla - West Ham

Barcelona - Galatasaray

Leipzig - Spartak Moskova

Real Betis - E. Frankfurt

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ilk karşılaşmalar 10 Mart 2022 tarihinde, rövanş müsabakaları ise 17 Mart 2022 tarihinde oynanacak.

Son 16 turunun ardından yoluna devam edecek 8 takım çeyrek finalde mücadele edecek.