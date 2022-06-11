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Son dakika! Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu!

Son dakika! Galatasaray Spor Kulübü'nde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında beklenen sonuç açıklandı. Dursun Özbek yeniden başkan seçildi.

Son dakika! Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu!

Galatasaray Olağan Seçim Genel Kurulu, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleşti. Sabah saat 11.00’de başlayan oy verme işlemi, saat 15.00’de sona erdi ve oy sayımına geçildi. Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek’in yarıştığı başkanlık seçiminde 4 bin 459 oy kullanıldı.

Son dakika! Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu!

İLK SANDIK DURSUN ÖZBEK ÇIKTI

Açılan ilk sandıkta Dursun Özbek önde çıktı. İlk sandıkta Dursun Özbek 97, Eşref Hamamcıoğlu 76 oy aldı. Dursun Özbek’in oy kullandığı ikinci sandıkta ise Hamamcıoğlu’na daha fazla oy geldi. İki numaralı sandıkta Eşref Hamamcıoğlu 113, Dursun Özbek 107 oy aldı. Hamamcıoğlu’nun oy kullandığı üçüncü sandıkta da Eşref Hamamcıoğlu 98, Dursun Özbek 92 oy elde etti.

Son dakika! Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu!

EŞREF HAMAMCIOĞLU İLK 10 SANDIKTA EN ÇOK OYU ALAN OLDU

Açılan ilk 10 sandık sonucunda başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, en çok oyu olan isim oldu. 10 sandık sonucunda Eşref Hamamcıoğlu 973 oy toplarken, Dursun Özbek, 826 oyda kaldı. İlk 10 sandıkta Hamamcıoğlu 7, Özbek de 3 sandıkta en fazla oy alan isim oldu.

Açılan 17. sandık ile beraber oy sayısını arttıran Dursun Özbek, 22. sandık sonucunda öne geçti. 22. sandıkta Dursun Özbek’e 94, Eşref Hamamcıoğlu’na 76 oy çıktı ve Özbek toplamda 1935’e 1924 yaptı.

Son dakika! Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu!

Açıklanan oylar sonucunda beyaz oylarla birlikte toplamda 2 bin 208 oy alan Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların yeni başkanı seçildi. Eşref Hamamcıoğlu da toplam 2 bin 73 oy aldı.
Seçimde oyların dağılımı sandıklara göre şöyle oldu:

1.sandık: Dursun Özbek: 97 - Eşref Hamamcıoğlu: 76
2. sandık: Dursun Özbek: 107 - Eşref Hamamcıoğlu: 113
3. sandık: Dursun Özbek: 92 - Eşref Hamamcıoğlu: 98
4. sandık: Dursun Özbek: 86 - Eşref Hamamcıoğlu: 106
5. sandık: Dursun Özbek: 63 - Eşref Hamamcıoğlu: 122
6. sandık: Dursun Özbek: 71 - Eşref Hamamcıoğlu: 121
7. sandık: Dursun Özbek: 80 - Eşref Hamamcıoğlu: 95
8. sandık: Dursun Özbek: 91 - Eşref Hamamcıoğlu: 85
9. sandık: Dursun Özbek: 65 - Eşref Hamamcıoğlu: 64
10. sandık: Dursun Özbek: 74 - Eşref Hamamcıoğlu: 93
11. sandık: Dursun Özbek: 81 - Eşref Hamamcıoğlu: 70
12. sandık: Dursun Özbek: 84 - Eşref Hamamcıoğlu: 98
13. sandık: Dursun Özbek: 87 - Eşref Hamamcıoğlu: 87
14. sandık: Dursun Özbek: 79 - Eşref Hamamcıoğlu: 75
15. sandık: Dursun Özbek: 92 - Eşref Hamamcıoğlu: 60
16. sandık: Dursun Özbek: 79 - Eşref Hamamcıoğlu: 81
17. sandık: Dursun Özbek: 82 - Eşref Hamamcıoğlu: 74
18. sandık: Dursun Özbek: 94 - Eşref Hamamcıoğlu: 80
19. sandık: Dursun Özbek: 103 - Eşref Hamamcıoğlu: 92
20. sandık: Dursun Özbek: 134 - Eşref Hamamcıoğlu: 79
21. sandık: Dursun Özbek: 100 - Eşref Hamamcıoğlu: 79
22. sandık: Dursun Özbek: 94 - Eşref Hamamcıoğlu: 76
23. sandık: Dursun Özbek: 155 - Eşref Hamamcıoğlu: 59
24. sandık: Dursun Özbek: 116 - Eşref Hamamcıoğlu: 85

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