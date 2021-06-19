SON DAKİKA! Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu: Koltuğa oturan isim Burak Elmas oldu! Son dakika haberi... Galatasaray Spor Kulübü'nün yeni başkanı Burak Elmas oldu. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen seçimin ardından son sandıklardan gelen şaşırtıcı sonuçlarla Burak Elmas, görevi resmen devraldı.

A+ A-

Son dakika haberi... Galatasaray Kulübünün 102. olağan genel kurulunda oy sayımı tamamlandı. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen genel kurulda 30 sandığın da sayım işlemi sona ererken, bin 541 oy alan Burak Elmas başkanlığa seçildi. Seçim yarışındaki diğer adaylardan Eşref Hamamcıoğlu bin 500, Metin Öztürk 893, Yiğit Şardan 682, İbrahim Özdemir de 92 oy aldı. 3 YIL GÖREVDE KALACAK Olağan genel kurulda başkanlığa seçilen Burak Elmas, 3 yıl süreyle bu görevi üstlenecek. Burak Elmas'ın yönetim listesi şu isimlerden oluşuyor: Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün. Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener. 30 SANDIĞIN 19'UNDA EN YÜKSEK OYU ALDI Genel kurulda başkanlığa seçilen Burak Elmas, 30 sandığın 19'unda en fazla oyu alan isim oldu. Açılan ilk 10 sandık ile 22. sandıkta Eşref Hamamcıoğlu önde gelirken, diğer 19 sandıkta Burak Elmas ilk sırada yer aldı. Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu'nun 10. sandıkta 237'e çıkardığı farkı da eritmeyi başardı. Berna Akkaya Gündem ve Teknoloji Editörü