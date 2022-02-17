Son dakika! Galatasaray'ın yeni sportif direktörü Pasquale Sensibile oldu! Resmi açıklama geldi!Beşiktaş – Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Miraç Kandili sözleri uzun | Miraç Kandil mesajları uzun, anlamlı resimli 2022Ümraniyespor 2–1 Adanaspor | Maç sonucu, özetiBB Erzurumspor – Eyüpspor maçı canlı izle | BB Erzurumspor – Eyüpspor TRT Spor canlı yayın izle linkiBahar Candan bakire mi? Bakire olmasına rağmen hamile mi kaldı? Bahar Candan hamile mi?Miraç Kandili 100 rekat namaz nasıl kılınır? 100 rekatlık namaz nasıl niyet edilir? Diyanet Miraç Kandili namazı nasıl kılınır?Boş plaka sorgulama 2022 EGM, SMS | e-Devlet boş plaka sorgulama nasıl yapılır?Torba kapandı PTT ne anlama geliyor, PTT Kargo torba kapandıktan sonra ne zaman gelir?Kayserispor – Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Son dakika! Galatasaray'ın yeni sportif direktörü Pasquale Sensibile oldu! Resmi açıklama geldi!

Son dakika! Galatasaray'ın yeni sportif direktörü Pasquale Sensibile oldu! Resmi açıklama geldi!

Son dakika! Galatasaray'da sportif direktörlük görevine İtalyan Pasquale Sensibile getirildi. Resmi açıklama yapıldı.

Son dakika! Galatasaray'ın yeni sportif direktörü Pasquale Sensibile oldu! Resmi açıklama geldi!

Son dakika haberi... Galatasaray'da sportif direktörlük görevine İtalyan Pasquale Sensibile'nin getirildiği açıklandı. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Galatasaray Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu: 17 Şubat 2022 tarihi itibarıyla, Futbol A Takımı Sportif Direktörlüğü görevine, bu alanda çok büyük tecrübesi ve bilgi birikimi bulunan, dünyanın sayılı isimlerinden Pasquale Sensibile’yi getirmiş bulunmaktayız."

KÖPRÜ GÖREVİ GÖRECEK

Pasquale Sensibile'nin Torrent ve Luis Campos arasındaki koordinasyonu sağlayacağı belirtiliyor. Pasquale Sensibile ile birlikte scout departmanına da takviye yapılacağı ve özellikle Avrupa'da potansiyelli genç oyuncular konusunda çalışmalar yapılacağı belirtiliyor. Bu kapsamda Galatasaray'da gençleşme operasyonu devam edecek.

Son dakika! Galatasaray'ın yeni sportif direktörü belli oldu! Resmi açıklama geldi!

PASQUALE SANSİBİLE KİMDİR?

Sensibile, Novara, Sampdoria, Mantova, Trapani ve Alessandria gibi takımlarda sportif direktörlük görevini yürüttü.

2018 yılında Roma'daki scoutluk görevine geri dönen Sensibile, 2019'un Haziran ayında Serie A ekibinden ayrıldı. Sensibile o günden bu yana herhangi bir kulüpte görev almadı.

Son dakika! Galatasaray'ın yeni sportif direktörü belli oldu! Resmi açıklama geldi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT