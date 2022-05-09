Son dakika! Gaza basmadan bir kez daha düşünün! Benzine 1 TL 12 kuruş zam!

Son dakika! Petrol tablosunda fiyatlar hareketlilik göstermeye devam ediyor. Edinilen bilgiye göre; bu hafta içerisinde benzine 1 TL 12 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta litre fiyatı motorin 32 kuruş zamlanırken, otogaza 98 kuruş indirim gelmiş, benzin fiyatlarında ise değişikliğe gidilmemişti. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu hafta içerisinde benzine 1 TL 12 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİNDE GÜNCEL FİYATLAR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 22 TL'den satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 20,33 TL'den satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

detaylar gelecek...