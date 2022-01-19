Son dakika! Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor karşılaşması tekrar ertelendi! Beşiktaş maçını da etkiledi!

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya gelen Gaziantep FK ile Yeni Malatyaspor takımları, Gaziantep'te yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle maçı yarıda bırakmak zorunda kalmıştı. Bugün yapılması planlanan müsabaka, stadyum zemininin temizlenememesi ve olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle tekrar ertelenerek ileri bir tarihe alındı. Bu erteleme nedeniyle Cuma günü oynanması planlanan Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı da Cumartesi gününe alındı.

"ELVERİŞSİZ HAVA KOŞULLARI SEBEBİYLE"

Konuyla ilgili açıklama yapan TFF tarafından "Süper Lig'in 22. haftasında 18.01.2022 Salı günü saat 17.00'de başlayan ve elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ikinci devre öncesinde hakem tarafından bugün aynı saate ertelenen Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı, elverişsiz saha koşullarının devam etmesi sebebiyle Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

Müsabaka kaldığı dakika ve şartlarda daha sonra ilan edilecek tarihte oynanacak." denildi.

BEŞİKTAŞ MAÇI DA ERTELENDİ

Beşiktaş karşılaşması hakkında da bilgi verilen açıklamada, "Bu karşılaşmanın ertelenmesi nedeniyle, daha önce açıklanan program gereği 21 Ocak Cuma günü saat 20.00'de oynanması planlanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı 22 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'a alındı." ifadeleri kullanıldı.