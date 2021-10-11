Son dakika | Gaziantep Valiliği duyurdu: Karkamış ilçesinde 3 yere mühimmat düştü

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Karkamış ilçesinde 11 Ekim Pazartesi günü saat 03.30 sıralarında patlama sesleri duyulması üzerine yapılan incelemede bölgeye toplamda 3 mühimmat düştüğünün tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamanın devamında mühimmatların düştüğü bölgeler hakkında bilgi verilerek şunlar kaydedildi:

"Birinci mühimmatın, Karkamış ilçesi sınırlarında bulunan park alanında patladığı,

İkinci mühimmatın, Karkamış ilçesi sınırlarında bulunan tren garı içerisindeki ağaca çarparak patladığı,

Üçüncü mühimmatın ise, Suriye Cerablus sınırları içerisinde bulunan boş araziye düştüğü ve kısmen patladığı tespit edilmiş ve yerel unsurlarca muhafaza altına alınmıştır."

"ÖLÜ VE YARALI OLMADIĞI ANLAŞILMIŞTIR"

Patlamaların gerçekleştiği bölgelerin çevresinde küçük çaplı maddi hasar oluştuğu ifade edilerek," Ölü veya yaralı olmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu tahkikatta mühimmatların gümrüğe yakın bölgede bulunan PYD bölgesinden atılmış olabileceği değerlendirilmekte olup, olayla ilgili araştırmalar devam etmektedir." denildi.