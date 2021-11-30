Son dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğine işkence yapan baba Yunus Göç tutuklandı!

Kan donduran olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşandı. Bir baba, uyutmaya çalıştığı bebeğini ağlaması üzerine, öldüresiye dövdü. Ayaklarında bebeğini sallamakta olan babanın, önce çocuğu kucağına aldığı, daha sonra kum torbasına vurur gibi şiddet uyguladığı görüldü. O anlar sosyal medyaya sızdırıldı. Minik bedeni savuran ve acımasızca işkence uygulayan baba "böyle baba olmaz olsun" dedirtti.

"BÖYLE BABA OLMAZ OLSUN"

Korkunç görüntüleri izlemeye yüreği dayanmayan sosyal medya kullanıcıları, acımasız babayı ağır linç etti. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü babanın tutuklanmasını isteyen vatandaşlar, Emniyet Genel Müdürlüğüne talepte bulundu.

Baba için "böyle baba olmaz olsun" "herkes anne baba olmasın" "izlerken kanım dondu, Allah'ından bul" yorumlarında bulunan sosyal medya kullanıcılarının çağrıları üzerine, baba polis ekipleri tarafından göz altına alınırken, talihsiz bebeğin tedavi altına alındığı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Kan donduran görüntülerin sosyal medyayı ayağa kaldırmasının ardından, Gaziantep Valiliği "Bazı sosyal medya mecralarında İlimizde çekildiği anlaşılan bir babanın bebeğini darp ettiğine dair görüntüler yer almaktadır.

29.11.2021 tarihinde emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Y.G. isimli şahsın C. G. isimli bebeğini darp ettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Hastaneye getirilen bebek C.G.’nin doktor raporunda kafasında travmaya bağlı yaralanma olduğu bildirilmiş, hastanede tedavisine başlanmıştır.

Olayın şüphelisi Y. G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve adli süreç başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklamasında bulundu.

BABA TUTUKLANDI

Olayın şüphelisi Yunus Göç, isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

ANNE SEMRA GÖÇ ANLATTI

Anne Semra Göç, korkunç olayın ardından evden ayrılarak ailesinin evine sığındı. Anne Göç'ün şikayeti üzerine baba Göç gözaltına alındı.Göç, "Çocuğu severken de 'Oy seni annen mi dövdü' diyordu" dedi. Semra Göç, annesinden kameralı telefon aldığını belirterek,"Telefonu almamdan şüphelendi. Bende öyle hal hatır sormak için aradığımı söyledim. Anneme o anları görüntüye aldığımı söyledim. Annemden kameralı bir telefon istedim. Televizyon ünitemin altındaki peçeteliğin oraya telefonu sakladım. Kamerayı açtım. O beni çay yapmaya gönderdi. Anlamasın diye telefonu iyice gizledim. Mutfağa girdiğimde bağırma sesleri geldi. Kapının önünde biraz bekledim. Zaten çok ta bekleyemedim. İçeri girip bebeği hemen kucağıma aldım. Anlamaması için kendisini suçlamadım" dedi.