Son dakika | Gaziantep'teki pitbull saldırısına ilişkin yeni gelişme

Son dakika haberi... Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir site bahçesinde dün meydana gelen olayda pitbull cinsi 2 köpeğin 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralandı. Olaya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"22 Aralık 2021 tarihinde İlimiz Şahinbey ilçesinde meydana gelen Pitbull cinsi iki köpeğin saldırısı sonucu A. A isimli küçük çocuğun ağır yaralanması olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 3 şüpheli sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır."

NE OLMUŞTU?

Olay, 22 Aralık Çarşamba günü Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan bir sitede meydana gelmişti. Sitede oturan 5 kişiye ait 2 köpek, site çalışanının 4 yaşındaki çocuğuna saldırmıştı.

Köpekler küçük Asiye Ateş'i baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralamıştı.

Çığlıkları duyan vatandaşların yardımı sonucu güçlükle kurtarılan çocuk, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından özel hastaneye sevk edilen Asiye Ateş'in tedavisi sürüyor.

Dün gece saatlerinde geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan çocuğun durumunun iyiye gittiği belirtilmişti.

Olayla ilgili 5 kişi ve site güvenlik görevlisi gözaltına alındı. Köpek sahiplerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 30’ar bin lira ceza ve site yönetimine Valilik tarafından 22 bin lira ceza verilmişti.

6 şüphelinin jandarmadaki sorgusu tamamlandı. Şüpheliler, jandarma eşliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edilmişti.

Anbean kaydedil! Pitbull köpekleri, 4 yaşındaki minik Asiye'ye vahşeti yaşattı! Vali'den küçük kızın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi!