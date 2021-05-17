SON DAKİKA! Gazze'den acı haber: Hayatını kaybedenlerin sayısı 200'e yükseldi!

Son dakika haberi... İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 59'u çocuk, 35'i kadın olmak üzere 200 kişi yaşamını yitirdi, 1307 kişi yaralandı. İsrail ordusu, 2 milyondan fazla kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni hava ve karadan vurmaya devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 200'e yükseldiği belirtildi. Hayatını kaybedenler arasında 59 çocuk ve 35 kadın da bulunduğu, yaralı sayısının ise 1307'ye ulaştığı ifade edildi.

46'SI AĞIR 398 ÇOCUK YARALANDI

Yaralılardan 398'inin çocuk olduğu, hastanelerde tedavi altına alınan kişilerden 46'sının durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Öte yandan Gazze'deki Filistinli direniş grupları İsrail'in saldırılarına karşı roket atışlarına devam ediyor.

Gazze'den öğleden sonra atılan bir roketin İsrail'in güneyindeki Aşdod kentinde bir apartmana isabet etmesi sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Atılan roketler nedeniyle İsrail'de 10 kişi yaşamını yitirmişti.

KUDÜS VE GAZZE'DE NE OLUYOR?

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ve Filistinliler arasında artan şiddet olaylarından dolayı endişeli olduklarını söyledi.

SİVİLLER HEDEF ALINIYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında İslami Cihad komutanının da bulunduğu en az 3 kişi daha yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin batısında sivilleri taşıyan bir aracı hedef alması sonucu en az 1 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlenen hava saldırılarında da ilk belirlemelere göre 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

İSLAMİ CİHAD HAREKETİNDEN DE KAYIP VAR

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri komutanlarından Husam Ebu Hirbid'in düzenledikleri saldırıda öldüğü belirtildi.

İslami Cihad Hareketinden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

EV VE KAFELERE SALDIRIYORLAR

İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Amudi bölgesinde 3 katlı bir bina ile Beyt Lahiya kentindeki bir eve hava saldırısı düzenledi.

İsrail uçaklarının Gazze sahilindeki "Maldivler" isimli kafeye de hava saldırısı gerçekleştirdiği kaydedildi. Kafede büyük hasar oluştuğu, çevredeki kafelerin de saldırıdan etkilendiği ifade edildi.