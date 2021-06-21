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  3. Son dakika | Geçen hafta kaç doz aşı yapıldı? Bakan Koca'dan flaş açıklama

Son dakika | Geçen hafta kaç doz aşı yapıldı? Bakan Koca'dan flaş açıklama

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 14 Haziran saat 00.00’dan 20 Haziran 23.59’a kadar 7 milyon 776 bin 326 doz aşı yapıldığını belirtti.

Son dakika | Geçen hafta kaç doz aşı yapıldı? Bakan Koca'dan flaş açıklama

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında geçen haftanın aşı raporunu paylaştı. 

Bakan Koca, açıklamasında 14 Haziran Pazartesi günü saat 00.00’dan 20 Haziran Pazar günü 23.59’a kadar 7 milyon 776 bin 326 doz aşı yapıldığını ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Geçen Haftanın Aşı Raporu: 14 Haziran saat 00.00’dan 20 Haziran 23.59’a kadar 7 milyon 776 bin 326 doz aşı yapıldı."

Son dakika | Geçen hafta kaç doz aşı yapıldı? Bakan Koca'dan flaş açıklama

Berkem Temizel
Gece Editörü
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