Son dakika | Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü duyurdu: Kinder markasının ürünleri toplatılacak

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada Avrupa Birliği tarafından Kinder markalı ürünlerle ilgili tüm ülkelere bilgilendirme yapıldığı belirtilerek," Bu kapsamda Kinder markalı ürünlerin ithalatında tedbiren Salmonella analizi sıklığı %100'e çıkarılmıştır." denildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar yurt içinde yapılan resmi kontrollerde bu ürünlerle ilgili olumsuzluk tespit edilmemiştir. Bakanlık olarak tüketici sağlığını en üst düzeyde korumaya yönelik denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. "

Ayrıca toplatılan ürünlerin son tüketim tarihlerinin 08.07.2022 ve 15.07.2022 olduğu kaydedildi.

Kinder neden yasaklandı 2022? Kinder ürünleri neden toplatılıyor?