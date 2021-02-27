SON DAKİKA! Gökçeada'da batan teknede yeni gelişme: Yeri tespit edildi!

Son dakika haberi... Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında alabora olan ve 2 kişinin kayıp olduğu, 1 kişinin öldüğü ve 2 kişinin de kurtulduğu teknenin yeri, 23 saatlik arama kurtarma çalışmalarının ardından tespit edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince yeri tespit edilen teknenin çıkarılması için dalgıçların çalışma başlatacağı öğrenilirken Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ile Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu’yunun halen kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Gökçeada'da alabora olan fiber teknenin batması üzerine tekne sahibi Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk hayatını kaybetmiş, uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik yaklaşık 1 kilometre yüzmelerinin ardından karaya ulaşarak kurtulmuştu.

Kayıp olan Teğmen Musa Bulut ve Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu havadan, denizden ve karadan arama çalışmaları sürerken olayın 23'üncü saatinde bulunan teknenin çıkarılması için dalgıçların dalış yapacağı ve teknenin çıkarılmasıyla birlikte kayıp iki askerin de bulunmasına çalışılacağı öğrenildi.