Son dakika: Görev süreleri uzatıldı! TBMM Genel Kurulu'nda flaş gelişme
Son dakika haberi...Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresini 1 yıl daha uzatan tezkere kabul edildi.
Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi.
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