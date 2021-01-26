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  3. Son dakika: Görev süreleri uzatıldı! TBMM Genel Kurulu'nda flaş gelişme

Son dakika: Görev süreleri uzatıldı! TBMM Genel Kurulu'nda flaş gelişme

Son dakika haberi...Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresini 1 yıl daha uzatan tezkere kabul edildi.

Son dakika: Görev süreleri uzatıldı! TBMM Genel Kurulu'nda flaş gelişme

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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