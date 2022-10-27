Gözaltına alınan TTB Başkanı Fincancı hakkında yeni gelişme!

Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur adliyeye sevk edildi.

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Gözaltına alınan TTB Başkanı Fincancı hakkında yeni gelişme!

SON DAKİKA! TSK'ya yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı dün İstanbul'daki evinden gözaltına alınarak Ankara'ya getirilen TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SON DAKİKA! Gözaltına alınan TTB Başkanı Fincancı hakkında yeni gelişme!

TSK ALEYHİNE KONUŞMUŞTU

Fidancı katıldığı bir programda TSK'nın kimyasal silah kullandığını iddia ederek, "Görüntüleri daha önce de incelemiştim. Belli ki sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan, zehirli gazlardan birisi kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da ne yazık ki yasaklanmış silahların çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

SON DAKİKA! Gözaltına alınan TTB Başkanı Fincancı hakkında yeni gelişme!

DÜN GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı , TTB Başkanı Korur'un, 20 Ekim'de PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi gereğince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınmasına karar vermişti.

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