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  3. Son dakika! Göztepe'de başkan Mehmet Sepil görevinden istifa etti!

Son dakika! Göztepe'de başkan Mehmet Sepil görevinden istifa etti!

Son dakika: Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de başkan Mehmet Sepil, başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Son dakika! Göztepe'de başkan Mehmet Sepil görevinden istifa etti!

Son dakika haberi...  Süper Lig ekiplerinden Göztepe'deki kötü gidişatın ardından başkan Mehmet Sepil, başkanlık görevini bıraktığını açıkladı.

İstifa açıklaması yapan Sepil "8 yıldır büyük bir onurla yürüttüğüm Göztepe Spor Kulübü başkanlık görevimden ve yönetim kurulu başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa ettim.

Göztepe Spor Kulübü'nün sorumluluklarını devralacak yeni bir yönetim oluşmasında tek önceliğim ve hassasiyetim kulübümüzü yeni bir heyecanla şu an bulunduğu konumdan daha iyi noktalara getirebilecek olmasıdır." ifadelerine yer verdi.

Son dakika! Göztepe'de başkan Mehmet Sepil görevinden istifa etti!

8 YILDIR GÖREVDEYDİ

Altınbaş Holding'ten devraldığı görevi 2014 yılında devralan Sepil, o yıldan beri Göztepe'de başkanlık yaptığı yıllarda, 14 senenin ardından takımıyla Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi ve 5 yıldır da burada mücadele ediyor. Göztepe'nin bu süreçte Gürsel Aksel Stadı ve Urla Adnan Süvari Tesisleri'ne kavuşmasında önemli bir rol oynadı.

Son dakika! Göztepe'de başkan Mehmet Sepil görevinden istifa etti!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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