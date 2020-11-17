Gri kategoride aranan terörist İrfan Akcan etkisiz hale getirildi!

MİT'in Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda gri kategoride aranan PKK'nın sözde Sincar gümrük sorumlusu İrfan Akcan, etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yapılan açıklamada, eylem hazırlığındaki teröristlerin aktarımını yapan PKK/KCK'nın sözde Sincar Gümrük Sorumlusu Azad Heşet kod adlı İrfan Akcan'ı etkisiz hale getirildiği açıklandı. Gri kategoride aranan Akcan'ın, "PKK/KCK'nın Sincar Gümrük Sorumlusu" olduğu, sahadaki istihbarat unsurları tarafından belirlendi.

YEREL HALKTAN HARAÇ TOPLUYORMUŞ

MİT tarafından sıkı takibe alınan Akcan'ın Irak/Sincar ve Suriye arasında terörist ve cephane geçişlerini koordine ettiği, sınır hattında faaliyet gösteren yerel halktan haraç topladığı tespit edildi. MİT'in, Akcan'ın "güvenlik güçlerimize karşı kullanılmak üzere Suriye'den Irak'a cephane ve terörist aktarımı yapacağı" yönünde elde ettiği anlık istihbarat üzerine harekete geçildi. 8 Kasım'da Sincar'ın Suriye sınırında gerçekleştirilen MİT operasyonuyla Akcan, etkisiz hale getirildi.

2010'da PKK terör örgütüne katılan İrfan Akcan, 2015'de Silopi'de çukur-barikat olaylarında jandarma, polis ve TSK personelinin şehit edilmesi eylemlerine katıldı.2019'da PKK/KCK'nın "Sincar Gümrük Sorumlusu" olan terörist, Sincar'da Irak ve Suriye sınır hattında terörist ve cephane aktarımları sorumluluğunu üstlendi. Sınır hattında ticaretle uğraşan halktan PKK/KCK için haraç toplayan Akcan'ın örgütte bulunduğu sürede Rojger Azad, Azad Munzur ve Azad Heşet kod isimlerini kullandığı öğrenildi.