Son dakika | Grip aşısının fiyatı belli oldu! İşte aşıyı yaptırabilecek kişiler...

Türkiye'de grip aşısı yaptıracak kişiler belli oldu. Ayrıca aşının fiyatı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 72,64 liradan satılacak. Bu yıl da vatandaşlar aynı ücret üzerinden aşı yaptırabilecek.

Grip aşısı Türkiye'ye gelirken,"Charlson Risk Skoru" ile bireylerin çeşitli özelliklerinin göz önünde bulundurulup ancak bir puanlama sistemine dahil edilmesiyle aşı olabileceği öne sürüldü.

CHARLSON RİSK SKORU NEDİR?

Grip aşısı yaptırabilmek için Charlson Risk Skoru önem taşıyor. Bu puanlama aşılama için değil hastalık için getirildiğinden kimlerin yüksek riskli olduğu ile ilgili birçok tartışmaya yol açacak. Bu endekste hamileler, aşırı kilolular ve iki yaş altındaki çocukların durumu da dezavantaj taşıyor.

0: Risk Yok

1-2 puan: Hafif Risk

3-4 puan: Orta Risk

5 ve üzeri: Yüksek Risk

Grip aşısının fiyatı 2020? Grip aşısı kimlere yapılır? E- Nabız giriş

GRİP AŞISI İÇİN KARARI AİLE HEKİMİ VERECEK

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle, bu kış için grip aşısına talep, geçen yıla göre iki kattan fazla artış gösterdi. Sonbaharla birlikte Türkiye genelinde grip aşısı olmak isteyenler eczanelere giderek adlarını sıraya yazdırmaya başladı. Ancak sistem değişti ve eczanelerde yapılan listeler iptal oldu. Bu yıl grip aşısı olacak kişilere aile hekimleri karar verecek. Aşılar renkli reçete kapsamında hastaya özel olacak şekilde eczanelerden temin edilebilecek.