Son dakika! Gülşen hakkında yeni karar! Tahliye edildi!

Son dakika... Gülşen konserinde, "İmam hatipte okumuştum önce, sapıklığı da oradan geliyor." ifadelerini kullanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; verdiği konser esnasında yaptığı konuşma nedeniyle şarkıcı Gülşen için İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne yazı gönderdi.

"Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, polisler tarafından gözaltına alınarak mevcutlu olarak ifade vermek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürüldü. Gülşen resmi Instagram hesabından açıklama yapmıştı.

Gülşen, alınan gözaltı kararı sonrasında tahliye edildiği öğrenildi.

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