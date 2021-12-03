Son dakika | Gündem Ukrayna krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından Erdoğan - Putin görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada; görüşmede, Türkiye- Rusya ilişkilerini geliştirecek hususların ele alındığı aktarılırken, Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan gelişmeler ile Suriye, Libya ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konuların da değerlendirildiği kaydedildi.