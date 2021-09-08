Son dakika | Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde skandal olay! Atatürk'ün anlatıldığı sayfaların kitaplardan yırtılmasına Dışişleri Bakanlığından sert tepki

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından, okullarda okutulan bir ders kitabından, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anlatıldığı sayfanın yırtılması yönünde talimat verdiği ifade edildi. Açıklamanın devamında Rum Yönetiminin Türkiye ve KKTC’ye karşı çarpık zihniyetinin ulaştığı radikal düzeyin ortaya koyulduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"GKRY’nin bu çağdışı, düşmanca ve kabul edilmez tutumunu şiddetle kınıyoruz.

Kıbrıs meselesini yıllardır çözümsüzlüğe mahkum eden GKRY’nin bu son eylemi, Ada’da Kıbrıs Türkleriyle sadece iktidarı ve refahı paylaşmaya değil, birlikte yaşamaya dahi tahammüllerinin olmadığını göstermektedir."