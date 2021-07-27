Son dakika | 'Günlük vaka sayısı 20 bine yaklaştı' diyerek uyardı! Bakan Koca'dan flaş açıklama

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda günlük vaka sayısının 20 bine yaklaştığını belirterek salgınla mücadelenin kurallarına uyarak bir hafta içinde sonuç almaya başlanacağını ifade edip aşı konusunda çağrıda bulundu.

Aşı yaptırarak salgına son vermek için harekete geçmiş olunacağını aktaran Bakan Koca, ilk doz aşılar gibi ikinci ve üçüncü doz aşıların da önemli olduğunu vurguladı.

"ORTALAMA BİR HAFTA SONRA SONUÇ ALMAYA BAŞLARIZ"

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Günlük vaka sayısı 20 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ortalama bir hafta sonra sonuç almaya başlar, aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli."